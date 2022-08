Der tschechische Außenminister Jan Lipavsky (picture alliance / dpa / CTK / Michal Kamaryt)

Der österreichischen Zeitung "Die Presse" sagte er, niemand fordere ein allgemeines Einreiseverbot. Es gehe um Touristen. Der durchschnittliche russische Bürger reise eh nicht in die Europäische Union. Es seien nur die Eliten aus Moskau oder St. Petersburg, die reisten. Diese Elite sei vom Krieg in der Ukraine "unberührt", fügte der Außenminister hinzu. Russen, die in der Ukraine stürben, kämen aus dem Donbass oder aus Sibirien. Kremlchef Putin beschütze die Eliten aktiv. Sie hätten nicht den Eindruck, dass der Krieg auch nur irgendeinen Einfluss auf sie habe. Wenn man Russland ernsthaft in der Ukraine stoppen wollen, müssen man hier etwas tun. In einer Situation, in der Russland Krieg unter Missachtung aller internationalen Vorschriften führe, sei die Einführung von Einreiseverboten für Touristen sinnvoll, führte Lipavsky aus.

Zudem betonte er, in Tschechien gebe es zum Beispiel ein spezielles Visa-Programm für Oppositionelle. Damit helfe man gezielt Russen, die gegen das Regime in Moskau seien oder von diesem verfolgt würden.

Scholz gegen Einreisverbote

Bundeskanzler Scholz hatte sich klar gegen die Haltung einiger EU-Staaten gestellt, Visa für Russen zu verweigern. Er könne zwar die Nachbarländer verstehen, sagte er in einem Bürgerdialog in Magdeburg in Anspielung auf das Verbot von Touristenvisa für Russen. Aber es sei Putins Krieg. Es seien nicht 'die' Russen - diese Verallgemeinerung sollte man nie machen. Scholz verteidigte auch erneut deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine gegen Befürchtungen, dass Deutschland dadurch weiter in den Krieg hineingezogen werden könnte.

