Bundesaußenminister Heiko Mass hat im Ringen um eine Wiederbelebung des Friedensprozesses zwischen Israel und den Palästinensern eine engere Kooperation im Kampf gegen das Coronavirus als vertrauensbildende Maßnahme angeregt.

Maas sagte bei einer Video-Konferenz in Israel, gemeinsam mit Frankreich, Ägypten und Jordanien werde man auch in Zukunft alle Seiten ermuntern, wieder in einen konstruktiven Dialog zu treten. Zugleuch appellierte er an beide Konfliktparteien, Pragmatismus zu zeigen. Eine Verpflichtung, von einseitigen, nachteiligen Maßnahmen abzusehen und stärker mit den Palästinensern im Kampf gegen Covid-19 zusammenzuarbeiten, könnten erste wichtige Schritte sein.



Maas hatte sich Mitte Januar mit seinen Kollegen aus Frankreich, Ägypten und Jordanien getroffen, um über Schritte hin zu einer Wiederbelebung des Friedensprozesses zwischen Israel und den Palästinensern zu beraten. Die Vierer-Gruppe verständigte sich dabei auf Vorschläge für vertrauensbildende Maßnahmen.



Diskutiert wird seit längerem über Hilfe Israels bei der Impfkampagne in den Palästinensischen Gebieten. Laut den Friedensverträgen mit Israel liegt die Verantwortung für den Gesundheitsbereich bei der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA). Die hat Israel bislang nicht um Impfstoffe gebeten, sieht diese als Besatzungsmacht aber moralisch und rechtlich zu Unterstützung verpflichtet.

