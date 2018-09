Deutschland hat seine Zahlungen an den Nothilfefonds der Vereinten Nationen in diesem Jahr auf 90 Millionen Euro erhöht.

Dies gab Bundesaußenminister Maas am Rande der UNO-Vollversammlung in New York bekannt. Deutschland ist damit größter Geldgeber des Fonds. Er wird von den Mitgliedsstaaten auf freiwilliger Basis finanziert und soll in Krisenfällen den UNO-Organisationen ein rasches Eingreifen ermöglichen. Maas sagte, mit den höheren deutschen Zahlungen könnten mehr Menschenleben gerettet und unnötiges Leid verhindert werden.