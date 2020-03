Deutschland will die Türkei bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten finanziell stärker unterstützen.

Die Türkei sei weltweit das größte Aufnahmeland, und eine faire Lastenteilung sei auch in unserem Interesse, sagte Bundesaußenminister Maas vor dem Abflug nach Zagreb zu einem Treffen mit seinen EU-Kollegen zur Lage in Syrien. Er betonte, ebenso klar sei Deutschlands Erwartung, dass sich die Türkei im Gegenzug an Flüchtlingsabkommen mit der EU halte.



Maas forderte Russland auf, Druck auf das Assad-Regime in Syrien auszuüben, damit die Angriffe auf Krankenhäuser und Schulen aufhörten. Nötig sei jetzt eine sofortige Waffenruhe und die Sicherung der Versorgung der Binnenflüchtlinge.