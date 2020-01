Die irakische Regierung wünscht nach den Worten von Bundesaußenminister Maas eine Fortsetzung des Bundeswehr-Einsatzes in ihrem Land.

Maas sagte im Bundestag, der irakische Ministerpräsident Mahdi habe sich in Gesprächen mit deutschen Regierungsvertretern für den Verbleib der Truppe ausgesprochen. Nun müsse Mahdis Regierung mit dem irakischen Parlament sprechen. Dieses hatte kürzlich den Abzug aller ausländischen Einheiten aus dem Irak gefordert. Mahdi verlangt bislang lediglich den Abzug der US-Armee.



In Bagdad erörterte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer den Bundeswehr-Einsatz bei einem Treffen mit hochrangigen irakischen Generälen. Über Ergebnisse wurde nichts mitgeteilt. Kramp-Karrenbauer kam aus Jordanien, wo sie auf dem Fliegerhorst Al-Asrak Bundeswehrsoldaten besucht hatte. Von dem Stützpunkt aus wird das deutsche Kontingent im Einsatz gegen den IS geführt.



Aus dem Irak waren die meisten deutschen Soldaten kürzlich wegen der unklaren Sicherheitslage abgezogen worden. Im nordirakischen Erbil sind noch etwa 90 deutsche Soldaten stationiert, die dort kurdische Kräfte ausbilden sollen.