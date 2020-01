Bundesaußenminister Maas hat die iranische Regierung zur Zurückhaltung in der Nahost-Region aufgefordert.

Wenn der Iran deeskalieren wolle, müsse er aufhören, in der Nachbarschaft zu zündeln. Das gelte auch im Irak, sagte Maas nach einem Treffen mit dem jordanischen Außenminister Safadi in Amman. Maas erklärte zudem, die Terrormiliz IS sei noch nicht besiegt. Sie könnte im Irak womöglich neuen Spielraum bekommen. Auch Safadi betonte, der IS sei immer noch eine reale Gefahr.



Jordanien gilt als wichtiger Verbündeter im Kampf gegen den IS. Auf dem rund 90 Kilometer östlich von Amman gelegenen Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak sind unter anderem Aufklärungsmaschinen der Bundeswehr stationiert, die normalerweise über dem Irak und Syrien eingesetzt werden. Diese Flüge finden derzeit nicht statt, weil das irakische Parlament die eigene Regierung aufgefordert hat, alle ausländischen Truppen des Landes zu verweisen.