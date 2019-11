Bundesaußenminister Maas hat seine in der Türkei geäußerte Kritik an dem Syrien-Vorschlag von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verteidigt.

Er könne außenpolitische Ideen im Ausland nicht unkommmentiert lassen, erklärte Maas während einer Regierungsbefragung im Bundestag. Maas hatte nach einem Treffen mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu in Ankara den Vorschlag einer Schutzzone in Nordsyrien zurückgewiesen, ohne Kramp-Karrenbauers Names zu nennen. Regierungsmitglieder bewerten innenpolitische Themen im Ausland normalerweise nicht. Maas' Worte waren deshalb vor allem in der Union auf scharfe Kritik gestoßen. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen bezeichnete den Bundesaußenminister vor einigen Tagen in der "New York Times" als - so wörtlich - "Ausfall".