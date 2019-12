Bundesaußenminister Maas hat Forderungen zurückgewiesen, dass Deutschland international mehr militärische Verantwortung übernehmen soll.

Er könne diese Debatte nicht mehr hören, sagte Maas auf dem SPD-Parteitag in Berlin. Dadurch werde suggeriert, dass man militärisch Frieden schaffen könne. Das habe aber noch nie funktioniert. Deutschland übernehme Verantwortung - vor allem, wenn es darum gehe, am Verhandlungstisch Frieden zu sichern. Als Beispiel nannte er den Minsker Friedensprozess und die Verhandlungen über Libyen.



Der SPD-Parteitag hatte sich zuvor für eine Lockerung der Schuldenbremse ausgesprochen. Die Delegierten billigten einen Antrag, in dem es heißt, man wolle die Schuldenbremse in ihrer derzeitigen Form perspektivisch überwinden und neue Investitionen ermöglichen. Der Parteitag forderte zudem die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und sprach sich für eine Personaloffensive in der Bildung aus.



Das dreitägige Treffen geht heute mit einem Schlusswort der neu gewählten Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans zu Ende.