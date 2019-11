Die Fundamentalkritik des französischen Präsidenten Macron an der Nato hat das Militärbündnis in Unruhe versetzt. Bundesaußenminister Maas will heute auf einem Treffen in Brüssel eine Reform-Initiative anstoßen. Doch schon in Deutschland stößt er damit auf Kritik.

Macron hatte der Nato vor einigen Tagen den "Hirntod" bescheinigt - unter anderem wegen des schwindenden Engagements der USA. Maas will der Militärallianz deshalb nun "politische Frischzellen" verpassen, damit sie die "Lebensversicherung Europas" bleibe, sagte er vor seiner Abreise nach Brüssel.

Weniger Verteidigung, mehr politische Abstimmung

Dem SPD-Politiker schwebt vor, dass eine Expertenkommission gegründet wird, um Vorschläge zur Reform der Nato zu erarbeiten. Ziel sei es, "die voranschreitende Verengung des Bündnisses auf Verteidigungsaufgaben zu stoppen", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die Allianz solle wieder zu einer zentralen Plattform politischer Abstimmung in strategischen Fragen werden. Andernfalls drohe nach Macrons Kritik eine Spaltung der Nato.



Eine Reaktion der Nato-Partner auf Maas' Vorstoß ist noch nicht bekannt. In Deutschland regt sich dagegen bereits Kritik - unter anderem beim Koalitionspartner. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Wadephul, widersprach der Einschätzung, dass sich die Nato zu sehr auf ihre Verteidgungsaufgaben konzentriere. Vielmehr würden sie vernachlässigt - unter anderem dadurch, dass die SPD die Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben auf das Zwei-Prozent-Ziel de facto blockiere, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

"Wenn du nicht mehr weiter weißt,..."

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Lambsdorff warf Maas Aktionismus vor nach dem Motto: "Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis". Die Vorschläge des Ministers reichten nicht aus. Die Nato müsse eine ganz neue Strategie entwerfen. Die letzte stamme aus dem Jahr 2010 und sei längst überholt, betonte Lambsdorff.



Die Nato-Außenminister wollen auf ihrer Konferenz in Brüssel heute in erster Linie das Gipfeltreffen Anfang Dezember in London vorbereiten. Das Militärbündnis feiert dort sein 70-jähriges Bestehen. Themen sind unter anderem die von den USA geforderte Erhöhung der Verteidigungsausgaben und die Politik gegenüber Russland und China sein. Außerdem soll der Weltraum zum Einsatzgebiet erklärt werden.



Nach derzeitigem Stand ist aber wohl auch eine Grundsatzdebatte über die Zukunft der Nato unausweichlich.