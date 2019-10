Die türkische Militäroffensive in Nordsyrien steht nach Auffassung von Bundesaußenminister Maas nicht im Einklang mit dem Völkerrecht.

Maas sagte im ZDF, die Bundesregierung glaube nicht, dass ein Angriff auf kurdische Einheiten völkerrechtlich legitimiert sei. Zugleich drohte der SPD-Politiker mit einer möglichen Einschränkung europäischer Zahlungen an die Türkei im Rahmen des Flüchtlingsabkommens. Man sei nicht damit einverstanden, dass syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Türkei in die Sicherheitszone nach Nordsyrien geschickt würden, möglicherweise gegen ihren Willen. Gestern hatte bereits der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich der Türkei ein völkerrechtswidriges Vorgehen vorgeworfen und sich dafür ausgesprochen, Präsident Erdogan vor dem Internationalen Strafgerichtshof anzuklagen.



In Nordsyrien haben sich die kurdischen Kämpfer inzwischen aus der Grenzstadt Ras al-Ain zurückgezogen. Entsprechende Angaben der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte wurden von der Regierung in Ankara weitgehend bestätigt.



Seit Beginn der Kämpfe vor acht Tagen sind nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 200 kurdische Kämpfer sowie 72 Zivilisten getötet worden. Mehr als 300.000 Bewohner seien auf der Flucht. Ankara meldete, dass sechs türkische Soldaten gefallen und 20 Zivilisten umgekommen seien.

Hilfsorganisationen besorgt

Nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien sorgen sich Hilfsorganisationen um die Menschen in der Region. Der Norwegische Flüchtlingsrat sprach von "totalem Chaos": Hunderttausende Menschen lebten in Angst, sagte ein Sprecher dem TV-Sender CNN International. Bereits vor Beginn der türkischen Offensive hätten mehr als 100.000 Vertriebene in Lagern in Nordsyrien gelebt. Sie seien von humanitären Helfern versorgt worden, die inzwischen teils selbst fliehen mussten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz teilte auf Twitter mit, eine der letzten internationalen Hilfsorganisationen in der Region zu sein. Das UNO-Nothilfebüro berichtet, dass mindestens 165.000 Menschen aus Nordsyrien fliehen, darunter etwa 70.000 Kinder.