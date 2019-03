Der Export deutscher Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien bleibt bis Ende März verboten.

Außenminister Maas erklärte in Berlin, die Bundesregierung habe sich entschieden, das Ausfuhrverbot zu verlängern. Dies sei "auch mit Blick auf die Entwicklung im Jemen" geschehen, sagte der SPD-Politiker. Saudi-Arabien unterstützt die jemenitische Regierung im Kampf gegen militante Huthi-Rebellen. Kritiker der Rüstungsexporte befürchten, dass in dem Bürgerkrieg deutsche Waffen zum Einsatz kommen könnten.



Laut Maas sollen bis Ende des Monats auch keine bereits genehmigten Exporte an Saudi-Arabien stattfinden. Was danach passiert, sagte der Außenminister nicht. In Frankreich und Großbritannien stößt die deutsche Rüstungsexportpolitik auf Kritik, weil sie auch Gemeinschaftsprojekte tangiert.