Nach den Worten von Außenminister Maas ist die Bundesregierung

Es handele sich im Wesentlichen um Kleinkinder, sagte Maas in Berlin. Sie könnten nicht für die Taten ihrer Eltern verantwortlich gemacht werden. Deshalb wolle man dort helfen. Maas betonte, es müssten schwierige Fragen beantwortet werden - zur Identität und zur Organisation der Ausreise.



Die kurdischen Behörden im Nordosten Syriens übergaben heute erstmals Kinder von deutschen IS-Kämpfern an die Bundesrepublik. Nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes wurden vier Kinder von Mitarbeitern des Deutschen Generalkonsulats in Erbil in Empfang genommen. Sie stammten aus einem Flüchtlingslager und sollten nun mit Angehörigen in die Bundesrepublik ausreisen. Im Nordosten Syriens sollen sich knapp 120 Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit befinden.