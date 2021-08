Außenminister Maas hat die Evakuierungsmission der Bundeswehr in Afghanistan für beendet erklärt.

Maas sagte in Berlin, allerdings arbeite man weiter daran, Ausreisemöglichkeiten für die verbliebenen afghanischen Ortskräfte zu schaffen. Die Arbeit werde solange weiter gehen, bis alle Menschen in Sicherheit seien, für die man in Afghanistan Verantwortung trage. Dafür führe man Gespräche mit verschiedenen Partnern, auch mit den Taliban.



Der Außenminister kündigte an, er werde am Sonntag zu Gesprächen über die jüngsten Entwicklungen nach Tadschikistan, Usbekistan und Pakistan reisen. Dabei werde es um die Frage gehen, wie die internationale Gemeinschaft mit der Situation in Afghanistan umgehen könne und unter welchen Bedingungen Vereinbarungen mit einer neuen Regierung in Kabul möglich seien. Zudem will Maas zu Beratungen in die Türkei und nach Katar reisen.

