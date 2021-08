Vor dem Hintergrund der Anschläge in Afghanistan ist die deutsche Evakuierungsmission mit großer Eile beendet worden.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte in Berlin, alle Bundeswehrsoldaten sowie Angehörige des Auswärtigen Amtes und der Bundespolizei seien mittlerweile aus Kabul ausgeflogen worden. Die heutigen Anschläge hätten gezeigt, dass eine Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes nicht möglich gewesen wäre. Außenminister Maas erklärte, die militärische Evakuierungsmission der Bundeswehr in Afghanistan sei beendet. Allerdings arbeite man weiter daran, Ausreisemöglichkeiten für die verbliebenen afghanischen Ortskräfte zu schaffen. Maas kündigte an, er werde am Sonntag zu Gesprächen über die jüngsten Entwicklungen nach Tadschikistan, Usbekistan und Pakistan reisen.



Anders als Deutschland wollen Großbritannien und Frankreich an ihrem Evakuierungseinsatz vorerst festhalten. Für Frankreich betonte ein Sprecher, der Einsatz werde so lange fortgesetzt, bis alle französischen Soldaten das Land verlassen hätten.

