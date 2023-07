Chinas Außenminister Qin Gang wurde ausgewechselt. (Mark Schiefelbein / AP / Mark Schiefelbein)

Wie der Staatssender CCTV berichtete, stimmte der Ständige Ausschuss des Volkskongresses dafür. Sein Vorgänger Wang Yi soll erneut das Amt übernehmen. Ein Grund für die Entscheidung wurde nicht genannt.

In den vergangenen Wochen hatte es Spekulationen über das Schicksal von Qin gegeben. Der 57-Jährige hatte am 25. Juni seinen letzten öffentlichen Termin in Peking. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Chinas Top-Diplomat Wang, der in der Hierarchie noch über Qin steht, hatte den Außenminister mehrfach vertreten. Das Verschwinden von hohen Beamten, Prominenten oder Geschäftsleuten kommt in China immer wieder vor. Oft stellt sich später heraus, dass sie in Ermittlungen oder andere Kontroversen verwickelt waren.

Qin war erst vor einigen Monaten zum Außenminister ernannt worden.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.