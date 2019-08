Der britische Außenminister Raab hat sich dafür ausgesprochen, die Proteste in Hongkong von unabhängiger Seite untersuchen zu lassen.

Er habe das der Regierungschefin der früheren britischen Kronkolonie, Lam, vorgeschlagen. Raab wies auf das Recht auf friedlichen Protest hin und verurteilte jegliche Form von Gewalt.



Hongkongs Regierungschefin Lam lehnt Zugeständnisse an die Demonstranten ab. Ein Entgegenkommen sei nicht der richtige Weg, sagte sie, nachdem Demonstranten am internationalen Flughafen in einen Sitzstreik getreten waren.



Auch morgen sind in Hongkong wieder Protestmärsche und Kundgebungen gegen einen wachsenden Einfluss der chinesischen Regierung auf die Sonderverwaltungszone geplant.