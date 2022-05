Schallenberg sagte im Deutschlandfunk , militärische Neutralität bedeute nicht politische Neutralität. Österreich verhalte sich solidarisch und stehe ganz klar an der Seite der Ukrainer. Sein Land helfe der Ukraine massiv im humanitären Bereich. Der ÖVP-Politiker wies darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Österreicher weiterhin für die militärische Bündnisfreiheit sei, obwohl der Krieg in der Ukraine in unmittelbarer Nachbarschaft stattfinde. Schallenberg betonte, dass Österreich dennoch seinen Beitrag zur europäischen Sicherheit leiste.