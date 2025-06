Außenminister Wadephul ist in Kiew eingetroffen. (Jörg Blank/dpa)

Wadephul war heute früh mit einem Sonderzug in der Hauptstadt Kiew eingetroffen. Vor einer Unterredung mit seinem ukrainischen Amtskollegen Sybiha erklärte Wadephul, in der Ukraine entscheide sich, ob Europa ein Ort bleibe, an dem Freiheit und Menschenwürde zählten – oder ein Kontinent werde, auf dem Gewalt Grenzen verschiebe. Russlands Präsident Putin wolle keinen Frieden, sondern Eroberung und Unterwerfung um jeden Preis. Deshalb werde man sich voll darauf konzentrieren, die Ukraine weiter zu unterstützen. Die Freiheit und Zukunft der Ukraine sei die wichtigste Aufgabe der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik.

EU kann sich nicht auf neues Sanktionspaket gegen Russland einigen

Diese Nachricht wurde am 30.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.