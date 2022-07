Inselstreit zwischen Türkei und Griechenland

Außenministerin Baerbock appelliert an Ankara, Spannungen abzubauen

Deutschland hat im Streit zwischen Griechenland und der Türkei über Inseln in der Ägäis an Ankara appelliert, Spannungen abzubauen. Jeder Streit zwischen Partnern sei in der gegenwärtigen Situation Wasser auf die Mühlen des russischen Präsidenten Putin, sagte Außenministerin Baerbock in Istanbul nach einem Treffen mit ihrem türkischen Amtskollegen Cavusoglu.

29.07.2022