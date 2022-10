Konferenz in Berlin

Außenministerin Baerbock bei der Berlin Climate and Security Conference 2022. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Letztlich gehe es auch um den Frieden, sagte die Grünen-Politikerin zum Auftakt einer Konferenz zum Thema Klima und Sicherheit in Berlin. Als Beispiele verwies Baerbock auf die Flutkatastrophe in Pakistan, Dürren in Afrika und die Folgen von Stürmen und Waldbränden in Europa und den USA. Sie betonte, die Klimakrise sei eine direkte Gefahr für das Leben der Menschen, darüber hinaus aber destabilisiere sie Gesellschaften, verschärfe Konflikte und störe so die Stabilität weltweit.

Bei dem zweitägigen Treffen von Regierungsvertretern und Experten sollen vor allem mögliche Antworten auf die Klimaveränderungen besser abgestimmt und Synergien geschaffen werden.

