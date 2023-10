Außenministerin Baerbock sieht vor allem bei jungen Menschen in den Westbalkan-Staaten ein großes Interesse an einer Eingliederung in die EU. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Vor ihrer Abreise rief Baerbock alle Beteiligten zu verstärkten Anstrengungen auf. Die EU müsse Wort halten bei den gegebenen Versprechen, und die Länder des westlichen Balkans müssten die notwendigen Reformen auf den Weg bringen, mahnte die Grünen-Politikerin. Besonders für junge Menschen sei klar, dass ihre Zukunft in der EU liege. Einige Länder hätten bereits Fortschritte erzielt, aber es gebe auch Rückschritte, wie den jüngsten Angriff auf eine kosovarische Polizei-Patrouille. Das Treffen in Tirana erfolgt vor dem Hintergrund akuter Spannungen zwischen Serbien und Kosovo und soll weitere Gespräche in der kommenden Woche vorbereiten.

