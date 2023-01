Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90 / Die Grünen) spricht während ihrer Reise in die Ostukraine in Charkiw mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba (3.v.r) und dem Gouverneur von Charkiw, Oleh Synehubow. (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

Mit ihrem Besuch wolle sie den Menschen in der Ukraine zeigen, dass sie sich auf die deutsche Solidarität und Unterstützung verlassen könnten, sagte die Grünen-Politikerin bei ihrer Ankunft. Charkiw sei Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskriegs. Zur Unterstützung durch Deutschland zähle eine Winterhilfe mit Generatoren, Brennstoff und Decken, aber auch weitere Waffenlieferungen, erklärte Baerbock. Ihr sei zudem wichtig, dass man auch in diesem Kriegswinter den Platz der Ukraine in der europäischen Familie nicht aus dem Blick verliere.

Baerbock wurde bei dem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch in Charkiw vom ukrainischen Außenminister Kuleba und dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Makeiev, begleitet. Die nur gut 20 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernte Millionenstadt war auch in jüngster Zeit russischen Angriffen ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.