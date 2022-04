Außenministerin Baerbock im Baltikum (Michael Kappeler/dpa)

In der Stadt Rukla will sich die Grünen-Politikerin vom Kommandeur des Bataillons, dem deutschen Oberstleutnant Andrä, über die Arbeit der Soldaten informieren lassen. Der multinationale Verband war vor dem Hintergrund der russischen Aggression gegen die Ukraine schon vor Kriegsbeginn von rund 1.200 auf etwa 1.600 Soldatinnen und Soldaten verstärkt worden. Die Bundeswehr stellt das größte Kontingent. In Vilnius, der Hauptstadt Litauens, will Baerbock am Nachmittag Staatspräsident Nausėda und Außenminister Landsbergis zu Gesprächen treffen. Der Aufenthalt in Litauen bildet den Abschluss von Baerbocks dreitägiger Reise durch das Baltikum.

