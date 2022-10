Zentralasien

Außenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

In der Hauptstadt Taschkent will die Grünen-Politikerin ihren usbekischen Amtskollegen Norow treffen. Zudem ist der Besuch einer Schule geplant, wo Baerbock eine vom Auswärtigen Amt geförderte Solaranlage einweiht. Anschließend besucht Baerbock eine Bergbauanlage außerhalb von Taschkent. Das Unternehmen gilt als eines der größten Industrieunternehmen in Usbekistan und kooperiert mit deutschen Zulieferern und Dienstleistern.

Gestern hatte die Außenministerin in Kasachstan für eine Zusammenarbeit im Bereich grüner Wasserstoff geworben. Man wolle die Technologie vorantreiben und so die zentralasiatische Region enger an Europa binden, sagte Baerbock in der Hauptstadt Astana.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.