Reise nach Mali

Außenministerin Baerbock auf dem Weg in ihre Regierungsmaschine (Archivbild) (Fabian Sommer/dpa)

Laut Auswärtigem Amt sind in der Hauptstadt Bamako Gespräche der Grünen-Politikerin mit Interims-Staatschef Goïta und Außenminister Diop geplant. Zudem will sich Baerbock in dem westafrikanischen Krisenstaat mit Vertretern der EU-Ausbildungsmission EUTM und der UNO-Stabilisierungsmission Minusma treffen. An beiden ist die Bundeswehr mit insgesamt über 1.400 Soldaten beteiligt. Die Mandate für die deutschen Beiträge laufen Ende Mai aus. In der Bundesregierung gibt es Vorbehalte gegen eine Verlängerung. Mali wird seit bald einem Jahr von einer Militärregierung geführt, die sich an die Macht geputscht hatte und seither die Rückkehr zur Demokratie verschleppt. Zudem gibt es Kritik an ihrer Kooperation mit der umstrittenen russischen Söldnertruppe Wagner.

Morgen will Baerbock in das Nachbarland Niger weitereisen.

