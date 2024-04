Bundesaußenministerin Baerbock: "Die NATO verteidigt Freiheit und Demokratie in Europa." (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Man müsse daher die Ukraine entschieden unterstützen und sich dem russischen Aggressor entgegenstellen. Nur so ließen sich Freiheit und Demokratie verteidigen. Vor diesem Hintergrund befürwortet die Außenministerin den Vorschlag von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, wonach die Hilfe für die Ukraine über das Verteidigungsbündnis zentral koordiniert werden soll. Man benötige dauerhafte und verlässliche Strukturen. Bundespräsident Steinmeier erklärte in einem Schreiben an Stoltenberg, das Bündnis sei angesichts des russischen Krieges stärker und geeinter als je zuvor.

CDU-Chef Merz forderte unterdessen, dass die Mitglieder des Militärbündnisses deutlich mehr in ihre Sicherheit investieren. Merz sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Freiheit und der Frieden in Europa seien selten stärker gefährdet gewesen als ausgerechnet zum 75-jährigen Bestehen des Verteidigungsbündnisses.

Deshalb müssten vor allem die Europäer in der Nato und die EU in den nächsten Jahren sehr viel mehr für ihre Verteidigung unternehmen, als sie dies bisher getan hätten.

Die NATO begeht ihr Jubiläum heute in Brüssel mit einer Feierstunde. Die USA und elf weitere Länder hatten den Gründungsvertrag am 4. April 1949 in Washington unterzeichnet. Sie sicherten sich damit Beistand gegen die Sowjetunion zu. Im Anschluss an die Feier kommen die NATO-Außenminister mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba zusammen.

