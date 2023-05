Nahost-Konflikt

Außenministerttreffen zu Nahostfriedensprozess in Berlin (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die gegenseitigen Angriffe müssten sofort aufhören, sagte Baerbock in Berlin nach Gesprächen mit ihren Amtskollegen aus Frankreich, Jordanien und Ägypten. Es sei entsetzlich, dass sich unter den Todesopfern im Gazastreifen Zivilisten und Kinder befänden. Es müsse so schnell wie möglich eine Waffenruhe erreicht werden, verlangte die Grünen-Politikerin. Allein eine Zwei-Staaten-Lösung biete eine faire und langfristige Möglichkeit für Israelis und Palästinenser, in Frieden zu leben.

Seit Dienstag wurden bei einer Reihe israelischer Angriffe auf den Gazastreifen 25 Menschen getötet, darunter vier Anführer des von Israel als Terrororganisation eingestuften Islamischen Dschihad. Die israelische Armee reagierte damit auf vorherigen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Gestern waren mehr als 200 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden.

