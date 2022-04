Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der nigrische Bildungsminister Mamiudou Djibo (Kay Nietfeld/dpa)

In der Stadt Ouallam nördlich der Hauptstadt Niamey will die Grünen-Politikerin mit Familien sprechen, die in dem Siedlungsprojekt leben. Wichtigste Fluchtursachen in der Region sind islamistischer Terror und Armut. Anschließend wird Baerbock mit Präsident Bazoum und Außenminister Massoudou zusammenkommen. Bei den Gesprächen dürfte es um Sicherheits- und Klimafragen sowie um Probleme bei der Ernährungssicherheit gehen.

Gestern hatte Baerbock Russland vorgeworfen, wegen des Ukraine-Kriegs für steigende Getreidepreise und Lieferausfälle in den ärmsten Ländern der Welt verantwortlich zu sein. In einer Rede an der Universität von Niamey rief sie die internationalen Partner Deutschlands auf, die weltweite Ernährungskrise gemeinsam anzugehen.

