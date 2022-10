Westbalkan-Treffen

Die Außenminister tagen heute in Berlin in der Westbalkankonferenz. (AFP / ODD ANDERSEN)

Dies sei ein wichtiger Schritt in Richtung EU-Mitgliedschaft, sagte Bundesaußenministerin Baerbock bei der Westbalkan-Konferenz in Berlin. Zu den teilnehmenden Ländern zählen Serbien, Bosnien, Kosovo, Albanien, Nordmazedonien und Montenegro. Baerbock erklärte, die Teilnehmer hätten unter anderem vereinbart, dass für einen Grenzübertritt zwischen ihren Ländern künftig der Personalausweis genüge. Zudem würden Hochschulabschlüsse und Berufsqualifikationen gegenseitig anerkannt. - Die Abkommen sollen beim nächsten Westbalkan-Gipfel auf Ebene der Staats- und Regierungschefs am 3. November in Berlin unterzeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.