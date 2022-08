Antrittsbesuch

Bundesaußenministerin Baerbock (picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka)

Die Grünen-Politikerin will mit ihrem Amtskollegen Kofod über erneuerbare Energien und Klimaschutz sprechen. Beide wollen einen gemeinsamen Plan unterzeichnen, der unter anderem den Ausbau von Windparks in Nord- und Ostsee vorsieht. Außerdem soll eine engere Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik vereinbart werden. Dänemark hatte im Juni entschieden, sich aktiv an der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu beteiligen. Bis zu dem Zeitpunkt galt in dem Land ein sogenannter EU-Verteidigungsvorbehalt, der eine Beteiligung an militärischen EU-Missionen ausschloss und eine gemeinsame Entwicklung von Waffensystemen untersagte.

Es ist der erste Besuch Baerbocks als Außenministerin in Dänemark.

