Westafrika

Außenministerin Baerbock in Mali eingetroffen - Gespräch mit Übergangspräsident

Bundesaußenministerin Baerbock ist zu einem mehrtägigen Besuch in Westafrika eingetroffen. Zum Auftakt will sich die Grünen-Politikerin heute mit Vertretern der EU-Ausbildungsmission EUTM und der UNO-Stabilisierungsmission Minusma in Mali treffen.

12.04.2022