Außenministerin Baerbock (picture alliance/dpa | Fabian Sommer)

Russland habe die internationale Friedensordnung brutal angegriffen, sagte Baerbock bei einer der seltenen Dringlichkeitssitzungen der UNO-Vollversammlung in New York. Fast jedes Land habe einen größeren und stärkeren Nachbarn. Deswegen gehe der Krieg alle an.

Die deutsche Außenministerin rief die UNO-Mitgliedstaaten auf, eine entsprechende Resolution anzunehmen. Anders als im Sicherheitsrat hat Russland in der Vollversammlung kein Veto-Recht. Im Jahr 2014 hatten 100 Mitgliedstaaten eine Resolution gegen das russische Referendum auf der Krim angenommen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.