Ukraine-Krieg

Außenministerin Baerbock nach Kiew gereist

Bundesaußenministerin Baerbock ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Sie kam am frühen Morgen in der Hauptstadt Kiew an. Wie üblich wurde der Besuch aus Sicherheitsgründen zuvor nicht angekündigt. Baerbock verlangte mehr internationale Unterstützung für die Luftverteidigung der Ukraine.