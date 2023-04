China-Reise

Außenministerin Baerbock: Peking soll Einfluss auf Putin nutzen

Außenministerin Baerbock hat China aufgefordert, seinen Einfluss auf Russlands Präsident Putin zu nutzen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Nur Putin könne den Angriffskrieg stoppen, sagt die Grünen-Politikerin zu Beginn ihrer China-Reise in Tianjin. Und am meisten Einfluss auf die russische Führung habe China.

13.04.2023