Auslandsreise

Außenministerin Baerbock reist heute in den Irak (Archivbild) (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Regierungschef Al-Sudani hatte im Januar in Berlin seinen Antrittsbesuch in Deutschland absolviert. Bundeskanzler Scholz machte sich damals auf der Suche nach Ersatz für russisches Gas für eine Energiepartnerschaft mit dem Irak stark.

Kaum ein Land ist so abhängig von Öleinnahmen wie der Irak. Das Land ist nach Angaben der Internationalen Energieagentur fünftgrößter Erdölproduzent. Über ein 2022 eröffnetes LNG-Terminal exportiert Irak auch Gas. Zugleich leidet das Land unter einer notorisch schlechten Stromversorgung mit häufigen Ausfällen. Diese gelten neben der schlechten Wirtschaftslage und Korruption als Gründe für die Massenproteste, die es im Irak seit 2019 regelmäßig gibt.

Irak positioniert sich gegen Russland

Nachdem sich der Irak in der UNO-Generalversammlung bei der ersten Resolution zur Verurteilung des russischen Einmarsches in die Ukraine im März 2022 noch enthalten hatte, stimmte Bagdad entsprechenden UNO-Resolutionen im Oktober und Ende Februar zu.

Bundeswehr unterstützt im Kampf gegen IS

Iraks neuer Regierungschef al-Sudani steht nach Jahren des Kriegs gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unter Druck. Er will sein Land aus einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise führen. Im Irak leben rund 30 Prozent der Menschen in Armut, seit 2019 kommt es immer wieder zu Massenprotesten im Land. Die Terroristen kontrollierten noch vor einigen Jahren große Gebiete im Irak und in Syrien. Sie sind dort mittlerweile zwar militärisch besiegt, verüben aber weiterhin Anschläge. Deutsche Soldaten unterstützen den Irak im Kampf gegen den IS.

