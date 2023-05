Arabische Halbinsel

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock fliegt heute in die Golfregion. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Die erste Station ihrer Reise ist Saudi-Arabien. Dort ist für den Nachmittag in der Hafenstadt Dschidda ein Treffen mit dem saudischen Außenminister bin Farhan geplant. Dabei dürften neben Energiefragen auch regionale Themen im Fokus stehen, so etwa die Krisen im Sudan und im Jemen. Außerdem ist eine Unterredung mit Vertretern der Zivilgesellschaft in Saudi-Arabien vorgesehen. Das Land steht wegen Menschenrechtsverletzungen international in der Kritik.

Morgen sind in Dschidda noch Gespräche mit dem jemenitischen Außenminister bin Mubarak und mit dem UNO-Koordinator für den Jemen, Gressly, vorgesehen. Anschließend reist Baerbock weiter nach Katar.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.