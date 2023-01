Deutsch-britischer Dialog

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (AFP / JOHN THYS)

Es ist der erste Besuch in Großbritannien seit Baerbocks Amtsantritt.

Im Rahmen des so genannten "deutsch-britischen strategischen Dialogs" wird sie mit ihrem britischen Kollegen Cleverly zusammenkommen. Das Gesprächsformat wurde vor zwei Jahren von beiden Regierungen vereinbart und soll von nun an jährlich stattfinden.

Der Dialog soll eine engere außenpolitische Zusammenarbeit ermöglichen, auch im Hinblick auf den Umgang der EU mit dem Ex-Mitgliedsstaat Großbritannien. Baerbocks Antrittsbesuch war mehrfach verschoben worden, zuerst wegen innenpolitischer Turbulenzen im Vereinigten Königreich, zuletzt im Dezember wegen eines Unwetters beim Abflug in Irland.

