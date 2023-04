Außenministerin Baerbock appelliert an Russland, im Krieg gegen die Ukraine auf die Verwendung von Landminen zu verzichten. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Minen zögen nicht nur viele zivile Opfer nach sich, sondern hinderten zahlreiche Landwirte daran, ihre Felder zu bestellen, sagte Baerbock in Berlin. Russland verknappe so das Lebensmittelangebot auf dem Weltmarkt und verschärfe damit den Hunger. Nach Angaben der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen setzt Russland in der Ukraine mindestens sieben verschiedene Arten dieser Waffen ein. Sie liegen im Boden und explodieren, wenn jemand sich nähert oder darauf tritt. Die meisten Opfer sind Zivilisten.

1999 hatten sich in der sogenannten Ottawa-Konvention zahlreiche Länder verpflichtet, auf die Produktion, die Lagerung, den Einsatz sowie den Verkauf von Landminen zu verzichten. Wichtige Staaten wie die USA, Russland, China und Indien hatten sich dem Vertrag jedoch nicht angeschlossen.

