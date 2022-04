Steigende Getreidepreise

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nimmt neben dem nigrischen Bildungsminister Mamiudou Djibo an einer Veranstaltung in der Universität von Niamey in Niger teil. (Kay Nietfeld/dpa)

Es sei russische Strategie, die Not in den ärmsten Ländern durch Lieferausfälle oder Lieferstopps von Nahrungsmitteln weiter anzuheizen, sagte Baerbock in einer Rede zum Thema Klima und Sicherheit an der Universität in Niamey, der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Niger. Sie rief die internationalen Partner Deutschlands auf, die weltweite Ernährungskrise gemeinsam anzugehen.

Zuvor war Baerbock im benachbarten Mali zu Besuch, um sich über den deutschen Militäreinsatz in dem Land zu informieren. Die Ministerin betonte, solange Mali eng mit russischen Söldnern zusammenarbeite, könne Deutschland nicht weiter an der EU-Mission zur Ausbildung malischer Streitkräfte teilnehmen. Die Bundeswehr beteiligt sich auch an der UNO-Mission Minusma zur Stabilisierung des von islamistischem Terror bedrohten Landes.

