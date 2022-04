Bundeswehreinsätze in Mali

Außenministerin Baerbock beim Besuch der Bundeswehreinheit in Mali (imago)

Rund 1.100 Männer und Frauen aus Deutschland sind derzeit im Rahmen der UNO-Mission Minusma zur Stabilisierung des von islamistischem Terrorismus bedrohten Landes eingesetzt. Deutschland müsse nun entscheiden, wie man sich weiter an der Mission beteiligen könne, ohne die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten zu gefährden, so Baerbock. In Mali gebe es zahlreiche Krisen, wie die hohe terroristische Bedrohung, die Auswirkungen der Klimakrise, einen Mangel an Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten sowie den Einsatz der russischen Söldnergruppe Wagner.

Die Minusma-Mission und der militärische Ausbildungseinsatz in Mali laufen Ende Mai aus. Bundesregierung und Bundestag müssen bis dahin entscheiden, ob und wenn ja, in welchem Umfang sie verlängert werden.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.