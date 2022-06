Auftakt einer viertägigen Reise

Bundesaußenministerin Baerbock will in Pakistan Gespräche mit dem pakistanischen Premierminister Sharif führen. (AFP / POOL / Marcus Brandt)

In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad will die Grünen-Politikerin heute und morgen Gespräche mit Premierminister Sharif und ihrem pakistanischen Kollegen Zardari führen. Dabei soll es unter anderem um die Evakuierung schutzbedürftiger Menschen aus Afghanistan gehen. Pakistan sei in der Sache ein "Schlüsselpartner", sagte Baerbock vor ihrem Abflug. Außerdem trifft sich die Außenministerin in Islamabad mit Afghanen, die nach Deutschland ausreisen wollen, und mit Mitarbeitern der deutschen Botschaft.

Bei Baerbocks anschließenden Besuchen in Griechenland und in der Türkei soll es dann um die Spannungen zwischen Ankara und Athen gehen. Die beiden Länder streiten über Erdgas, Hoheitsgebiete und Migration. Außerdem könnte die Außenministerin in der Türkei über das Veto des türkischen Präsidenten Erdogan gegen einen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden sprechen.

