Außenministerin Annalena Baerbock (Michael Kappeler/dpa)

Baerbock sagte in der Haushaltsdebatte des Bundestags, Moskau führe einen Krieg zur Auslöschung der Zivilisation in der ostukrainischen Region. Deswegen dürfe es kein Wegschauen geben. Die Grünen-Politikerin verlangte, dass Deutschland mehr Artillerie, Drohnen und Luftabwehrwaffen schicken müsse, um der Ukraine zu helfen.

Bundeskanzler Scholz kündigte in seiner Rede an, der Ukraine ein Flugabwehrsystem des Typs Iris-T zu liefern - das nach seinen Angaben modernste Flugabwehrsystem, über das Deutschland verfügt. "Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen", sagte der Kanzler. Er betonte, der russische Präsident Putin dürfe den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen. Ähnlich äußerten sich die Fraktionsvorsitzenden von Grünen und FDP, Haßelmann und Dürr.

Zudem solle Kiew laut Scholz ein Ortungsradar erhalten, das feindliche Haubitzen, Mörser und Raketenartillerie aufklärt. Scholz wies den Vorwurf der Union zurück, dass Deutschland keine schweren Waffen an die Ukraine liefere. Der SPD-Politiker verwies unter anderem auf den mit Tschechien und Griechenland vereinbarten sogenannten Ringtausch von Schützenpanzern sowie die gemeinsam mit den Niederlanden geplante Lieferung von zwölf Panzerhaubitzen.

Merz (CDU): Von Zeitenwende bleiben nur neue Schulden

Zuvor hatte Unionsfraktionschef Merz dem Bundeskanzler erneut eine zu zögerliche Haltung bei der Unterstützung der Ukraine vorgeworfen. Von dem Wort der Zeitenwende, das Scholz geprägt habe, bleibe nichts außer neue Schulden für das Sondervermögen der Bundeswehr. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel kritisierte, die Ampel-Koalition gebe das Geld mit vollen Händen für unsinnige Vorhaben aus, obwohl sich Deutschland in einer fundamentalen Wirtschafts-, Finanz- und Staatskrise befinde. Dazu zählte Weidel auch Waffenlieferungen an die Ukraine. Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali bemängelte Defizite in der Sozialpolitik.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.