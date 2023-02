UNO-Sicherheitsrat

Bundesaußenministerin Baerbock wirft Kremlchef Putin vor, Russlands Zukunft zu riskieren. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa) (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Grünen-Politikerin sagte in einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats zum Jahrestag des russischen Einmarschs, es sei nicht der Krieg des russischen Volkes, sondern Putins Krieg. Ein gerechter Frieden liege auch im Interesse der Menschen in Russland. Auch UNO-Generalsekretär Guterres hat mit eindringlichen Worten zum Frieden in der Ukraine aufgerufen. Das Leben für die Menschen dort sei die Hölle.

Chinas UNO-Vertreter Dai Bing rief Moskau und Kiew zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen auf. US-Außenminister Blinken warnte hingegen vor einem Waffenstillstand. Russland werde jede Kampfpause nutzen, um seine Streitkräfte aufzustocken, so Blinken. Der russische UNO-Botschafter Nebensja warf den westlichen Ländern vor, eine Zerstörung Russlands anzustreben.

