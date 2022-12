Nigeria-Reise

Annalena Baerbock reist nach Nigeria, um für eine verstärkte Zusammenarbeit zu werben. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Insbesondere zur Eindämmung der Klimakrise sei eine intensive Kooperation wünschenswert, sagte die Grünen-Politikerin vor ihrer Abreise nach Abuja. Derzeit sei das Land noch großer CO2-Emittent und Exporteur fossiler Brennstoffe. Deutschland könne bei der notwendigen Energiewende Unterstützung leisten.

Baerbock wird auf ihrer Reise von Kulturstaatsministerin Roth begleitet. Die beiden Politikerinnen wollen in Nigeria geraubte Benin-Bronzen zurückgeben. Sie wurden infolge der Kolonialisierung durch Großbritannien Ende des 19. Jahrhunderts als Beutekunst nach Europa und in die USA gebracht. Allein in Deutschland befinden sich rund 1.000 Objekte.

Baerbocks Besuch in Nigeria dauert bis Dienstag.

