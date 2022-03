Außenministerin Baerbock spricht im Bundestag. (Stefanie LOOS / AFP)

Auch Großbritannien, die USA und Kanada müssten vermehrt Flüchtlinge aufnehmen, sagte die Grünen-Politikerin. Die ersten Menschen, die nach Moldau geflüchtet seien, würden Ende der Woche nach Deutschland ausgeflogen. Mit Blick auf die Waffenlieferungen an die Ukraine sagte Baerbock, sie sei nicht stolz darauf, aber Deutschland gehöre zu den größten Waffen-Lieferanten der Regierung in Kiew. Derzeit seien weitere Luftabwehrraketen vom Typ Strela an die Ukraine unterwegs. Verteidigungsministerin Lambrecht versicherte, dass die Bundesregierung fest an der Seite der Verbündeten in Osteuropa stehe, denen Putin schon seit langem drohe. Diese Drohungen seien ernstzunehmen, betonte Lambrecht.

Der CDU-Abgeordnete Kiesewetter begrüßte die Mehrausgaben für die Sicherheitspolitik. Er mahnte aber eine weitergehende nationale Sicherheitsstrategie an, die auch Länder wie China umfasse.

Zuvor hatte der Unionsfraktionsvorsitzende Merz der Regierung eine realitätsfremde Haushaltsplanung vorgeworfen. Von einer Zeitenwende angesichts des Krieges in der Ukraine sei in der Regierungspolitik nichts zu spüren. Dem Haushalt lägen veraltete Annahmen zugrunde. Bundeskanzler Scholz verteidigte seine Politik. Der Krieg in der Ukraine verdeutliche, dass Deutschland mehr in die Verteidigung und Sicherheit investieren müsse.

