Westafrika

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, hier in der Haushaltsdebatte im Bundestag. (dpa/Kay Nietfeld)

Sie wolle sich ein Bild der politischen Situation und der Sicherheitslage in dem westafrikanischen Krisenland machen, sagte ein Außenamtssprecher in Berlin.

In Deutschland steht im Mai die Entscheidung des Bundestages an, ob die Bundeswehreinsätze in Mali verlängert werden. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte bei ihrem Besuch der deutschen Soldaten in Mali das weitere Engagement infrage gestellt. Die SPD-Politikerin erklärte, die Werte von Malis Militärregierung stimmten nicht mit denen Deutschlands überein. Sie verwies auf Vorwürfe, die Armee habe zuletzt bei einem Großeinsatz etwa 300 Zivilisten getötet.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.