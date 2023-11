Grünen-Parteitag in Karlsruhe

Bundesaußenministerin Baerbock fordert auf dem Bundesparteitag der Grünen von den Delegierten Kompromissbereitschaft in der europäischen Asylpolitik. (dpa-news/Kay Nietfeld)

Ohne Ordnung gebe es keine Humanität, sagte Baerbock in Karlsruhe. Die Grünen hätten in der Bundesregierung Verantwortung übernommen. Dazu gehöre es auch, an einer gemeinsamen Migrationspolitik für Europa mitzuwirken. Baerbock war innerhalb der eigenen Partei in die Kritik geraten, weil sie Plänen für eine Asylreform mit zahlreichen Verschärfungen zugestimmt hatte. Die gestern wiedergewählte Parteivorsitzende Lang erklärte, nur ein geeintes und starkes Europa könne Herausforderungen wie eine gemeinsame Flüchtlingspolitik bewältigen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.