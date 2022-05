Internationaler Karlspreis

Annalena Baerbock applaudiert im Rathaus den Preisträgerinnen Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Tatsiana Khomich, die stellvertretend für ihre Schwester auf der Bühne steht. (Bernd Thissen/dpa)

Bundesaußenministerin Baerbock würdigte sie bei der Verleihung für ihren Einsatz für Demokratie und Freiheit und bezeichnete die Preisträgerinnen als die mutigsten Frauen Europas. Die Grünen-Politikerin führte fort, der Preis sei aber zugleich eine Mahnung. Auch angesichts des Kriegs in der Ukraine gelte es, die deutsche und europäische Politik gegenüber den östlichen Nachbarländern neu aufzustellen. Die Bedürfnisse der Menschen dort seien zu lange ignoriert worden.

Eine der Preisträgerinnen ist inhaftiert

Die Oppositions-Politikerinnen Tichanowskaja und Zepkalo, die beide im Exil leben, nahmen persönlich an der Feierstunde teil. Kolesnikowa ist in Belarus inhaftiert und wurde von ihrer Schwester vertreten. Im Jahr 2020 hatte es in Belarus Massenproteste gegen Machthaber Lukaschenko und dessen umstrittene Wiederwahl gegeben, die der Präsident mit Rückendeckung Russlands niederschlagen ließ.

Der Karlspreis ist eine der bedeutendsten europäischen Auszeichnungen und wird seit 1950 für Verdienste um Europa verleihen.

