Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei ihrer Ankunft am Zentralbahnhof der ukrainischen Hauptstadt Kiew (IMAGO / photothek / IMAGO / Thomas Trutschel)

"Ich bin heute nach Kiew gereist, um zu zeigen, dass Sie sich weiter auf uns verlassen können", sagte Baerbock an die Menschen in der Ukraine gewandt. Der russische Präsident Putin versuche, den Westen zu spalten und den Willen der Ukraine zur Verteidigung zu schwächen. Diese Rechnung dürfe nicht aufgehen.

Im Sonderzug nach Kiew

Baerbock war in der vergangenen Nacht in einem Sonderzug mit einer kleinen Delegation von Polen aus in die ukrainische Hauptstadt gereist. Unter anderem will sie mit Außenminister Kuleba sprechen.

Erster Besuch im Mai

Es ist Baerbocks zweiter Besuch in der Ukraine, die am 24. Februar von russischen Truppen angegriffen worden war. Im Mai fuhr Baerbock auch in den Kiewer Vorort Butscha, wo nach dem Abzug russischer Besatzungstruppen mehr als 400 Leichen gefunden worden waren.

Vor zehn Tagen geriet die Bundesaußenministerin in die Kritik, weil sie der Ukraine auf einer Podiumsdiskussion - unabhängig von der Meinung ihrer Wähler - ihre Unterstützung zugesagt hatte. In den sozialen Medien wurde ein Ausschnitt der Rede verbreitet, der nach Einschätzung des Auswärtigen Amt eine verfälschende Wirkung hatte und deshalb als Desinformation bezeichnet wurde.

Aus AfD und Linkspartei kamen Rücktrittsforderungen, weil Baerbock den Wählerwillen missachte. In den sozialen Medien rollte eine Empörungswelle unter dem Hashtag #BaerbockRuecktritt.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.