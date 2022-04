Reise nach Mali

Außenministerin Baerbock auf dem Weg in ihre Regierungsmaschine (Archivbild) (Fabian Sommer/dpa)

Zum Auftakt will sich die Grünen-Politikerin heute mit Vertretern der EU-Ausbildungsmission EUTM und der UNO-Stabilisierungsmission Minusma in Mali treffen. Außerdem sind Gespräche mit Übergangspräsident Goïta geplant, bevor Baerbock ins Nachbarland Niger weiterfliegt. An der Mission der EU in Mali sind derzeit gut 300 Bundeswehrsoldaten beteiligt, an Minusma etwa 1.100. Beide Mandate laufen Ende Mai aus. Bundesregierung und Bundestag müssen bis dahin entscheiden, ob und wenn ja in welchem Umfang sie verlängert werden. Vor allem der Ausbildungseinsatz der Bundeswehr in Mali ist wegen der Zusammenarbeit von Malis militärischer Übergangsregierung mit russischen Söldnern umstritten.

